Украинский генерал: потеряно около половины тяжелых вооружений

Украинские войска потеряли около 50% тяжелых вооружений в ходе российской специальной военной операции, сообщает журнал National Defense со ссылкой на украинского генерала Владимира Карпенко.

"На сегодняшний день мы имеем примерно от 30 до 40, а иногда до 50% потерь оборудования в результате активных боевых действий", — заявил он. Отмечается, что это 1300 боевых машин пехоты, 400 танков и 700 артиллерийских систем.

МИД Украины сообщил, что Россия "в самых важных частях линии фронта" превосходит Украину в артиллерии в 15 раз. Глава ведомства Дмитрий Кулеба пожаловался, что помощь Украине должны были оказать "намного раньше" и её все ещё "слишком мало".