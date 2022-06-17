Украинские войска потеряли около 50% тяжелых вооружений в ходе российской специальной военной операции, сообщает журнал National Defense со ссылкой на украинского генерала Владимира Карпенко.
"На сегодняшний день мы имеем примерно от 30 до 40, а иногда до 50% потерь оборудования в результате активных боевых действий", — заявил он. Отмечается, что это 1300 боевых машин пехоты, 400 танков и 700 артиллерийских систем.
МИД Украины сообщил, что Россия "в самых важных частях линии фронта" превосходит Украину в артиллерии в 15 раз. Глава ведомства Дмитрий Кулеба пожаловался, что помощь Украине должны были оказать "намного раньше" и её все ещё "слишком мало".
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