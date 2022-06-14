Михаил Подоляк про военную хитрость ВСУ: в городах можно дольше воевать

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк раскрыл военную хитрость ВСУ.

В интервью New York Times отвечая на вопрос, почему украинская армия предпочитает оборудовать позиции в городах, он с подкупающей искренностью сказал:

"Потому что русские плохо воюют в городах. У нашей армии мало тяжелого вооружения и, имея возможность укрываться от огня противника, они могут дольше продержаться".

По словам советника Зеленского, в городах много мест для того, чтобы "укрываться", маневрировать и "минимизировать собственные потери".

Вот так. Главное — "минимизировать собственные потери". А то, что, прикрываясь мирными жителями, доблестные украинские военные подставляют их под удар — это, если верить господину Подоляку, сущая ерунда. Да и уничтожаемую во время боёв инфраструктуру, видимо, не особо жалко.