Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк раскрыл военную хитрость ВСУ.
В интервью New York Times отвечая на вопрос, почему украинская армия предпочитает оборудовать позиции в городах, он с подкупающей искренностью сказал:
"Потому что русские плохо воюют в городах. У нашей армии мало тяжелого вооружения и, имея возможность укрываться от огня противника, они могут дольше продержаться".
По словам советника Зеленского, в городах много мест для того, чтобы "укрываться", маневрировать и "минимизировать собственные потери".
Вот так. Главное — "минимизировать собственные потери". А то, что, прикрываясь мирными жителями, доблестные украинские военные подставляют их под удар — это, если верить господину Подоляку, сущая ерунда. Да и уничтожаемую во время боёв инфраструктуру, видимо, не особо жалко.
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