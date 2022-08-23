В МИД сочли провокацией слова ФСБ о бегстве возможной убийцы Дугиной в Эстонию

Руководитель МИД Эстонии Урмас Рейнсалу прокомментировал заявления ФСБ России, согласно которым предполагаемая убийца политолога и журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк находится на территории республики.

Министр назвал сообщения российской службы провокацией. По словам главы внешнеполитического ведомства, Москва оказывает давление на Таллин, поскольку тот помогает Киеву.

"Больше мне нечего сказать", — подчеркнул Рейнсалу, слова которого приводит ERR.

Ранее сенатор Андрей Климов призвал узаконить преследование преступников вне Российской Федерации.