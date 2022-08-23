В Москве началось прощание с политологом и журналисткой Дарьей Дугиной

Сотни людей в Москве пришли проститься с политологом и журналистом Дарьей Дугиной, погибшей в результате теракта.

Церемония проходит в телецентре "Останкино". На подъезде к нему дежурят усиленные патрули.

В помещении, где будет проходить церемония отец Дарьи — философ Александр Дугин. Также присутствуют её друзья, единомышленники, родственники и журналисты.