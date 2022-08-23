Сотни людей в Москве пришли проститься с политологом и журналистом Дарьей Дугиной, погибшей в результате теракта.
Церемония проходит в телецентре "Останкино". На подъезде к нему дежурят усиленные патрули.
В помещении, где будет проходить церемония отец Дарьи — философ Александр Дугин. Также присутствуют её друзья, единомышленники, родственники и журналисты.
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