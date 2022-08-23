В Совфеде призвали законодательно разрешить преследовать преступников вне России

Преступников, совершивших акты террора в РФ, необходимо преследовать вне зависимости от того, где они скрываются. Такое заявление сделал член Совфеда РФ Андрей Климов.

Укрывательство злодеев, подобных тем, что убили журналистку Дарью Дугину, не может рассматриваться как чьё-то сугубо внутреннее дело, и их нужно доставать хоть из-под земли и доставлять в российские СИЗО, считает политик.