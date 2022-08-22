Французский дипломат: запрет на визы для россиян навредит самому ЕС

Визовые ограничения для российских граждан являются глупостью и больше навредят самому Евросоюзу, если будут приняты, считает французский дипломат Эжен Берг.

"Если бы мы закрыли границы, то не дали бы людям возможности увидеть, что на самом деле происходит на Западе. Это очень плохая идея, глупость, и это повредило бы самому Западу", — цитирует Берга ТАСС.

По его словам, ограничения ни в коей мере не отвечали бы долгосрочным интересам Евросоюза, поскольку "помешало бы молодежи посещать европейские города".

По его мнению, некоторые страны Евросоюза ведут собственные игры по вопросу визовых ограничений.

Напомним, особой популярностью идеи о визовых ограничений пользуется среди политиков восточно- и центральноевропейских государств. В Польше, Чехии, Литве, Латвии, Эстонии, Финляндии, ряде других стран призывают прекратить выдачу российским гражданам шенгенских виз.

Как ранее стало известно, 30-31 августа министры иностранных дел государств Евросоюза на неформальной встрече рассмотрят предложение Эстонии и Финляндии о запрете выдачи россиянам краткосрочных виз.

Между тем, Эжен Берг полагает, что решение о визовых ограничениях принято не будет. По его мнению, "в общих интересах ЕС — не увеличивать эскалацию, а, напротив, искать пути для разрешения кризиса".

Надо заметить, что в западно- и южноевропейских государствах идея полного прекращения виз поддержкой не пользуется. Однако нельзя исключать, что там могут согласиться с предложением ввести ограничения при выдаче шенгенских виз российским гражданам.