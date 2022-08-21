Директор Business Europe Бейрер: Европе нереально отказаться от газа из России

Идея некоторых членов Евросоюза резко отказаться от импорта газа из России абсолютно фантастическая, её нельзя реализовать на практике, заявил Маркус Бейрер.

По словам генерального директора европейской деловой организации Business Europe, подобной цели можно добиться, но исключительно в среднесрочной перспективе, лет через 10-15. Желание ЕС уже к 2027 году полностью отказаться от российского ископаемого топлива — нереалистичная политика, подчеркнул эксперт.

Цель антироссийских санкций предельно понятна — лишить Москву крупного источника иностранной валюты, напомнил Бейрер в интервью японскому изданию Nihon Keizai. Но рост стоимости газа на международном рынке, а также тот факт, что Кремль смог в кратчайшие сроки перенаправить экспортные потоки в Азию, лишили наложенные ограничения смысла.