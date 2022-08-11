Власти Европы продолжают ухудшать жизнь своих граждан. Ведущие западные эксперты в один голос утверждают, что грядущая зима станет для ЕС тяжёлым испытанием.
Начало 2022 года в Норвегии отличалось крайне низким количеством осадков, что не позволило стране наполнить имеющиеся водохранилища, рассказал российский политический эксперт Сергей Колясников. Он напомнил: за генерацию энергии в Норвегии в основном отвечают гидроэлектростанции. Власти в Осло уже предупредили, что ограничат экспорт электричества в соседние страны.
"Не беда, ведь есть "Северный поток" и "Северный поток-2", а значит Германия и Великобритания легко заменят выбывшие мощности газовой генерацией. Ой…" — иронизирует специалист.
Эксперт также обратил внимание, что расконсервировать угольные электростанции у европейских стран также не получится, так как с 10 августа в ЕС запрещён экспорт дешёвого угля из России. Российская нефть в Европе тоже находится под запретом уже некоторое время.
"Ну тогда грейтесь гей-парадами", — резюмировал Колясников.
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