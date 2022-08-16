Politico: Путин может оказаться прав в том, что западная помощь Киеву ослабнет

Российский лидер Владимир Путин может оказаться прав в том, что помощь Запада Украине ослабнет из-за проблем в экономике. Об этом пишет Politico.

Американский политолог Раджан Менон в своём материале для газеты отметил, что экономический кризис, скорее всего, послужит причиной снижения уровня поддержки Киева со стороны западных государств.

"Путин думает, что помощь Запада Украине ослабнет по мере усиления экономических последствий от боевых действий. В этом он может быть прав", — написал эксперт.

Он также напомнил, что антироссийские санкции уже ударили по Евросоюзу. При этом политолог не исключил усугубления кризисной ситуации. Менон добавил, что жители Европы уже страдают из-за высокой инфляции, подорожания энергоресурсов и сокращения поставок топлива из РФ.

Специалист подчеркнул: есть большая вероятность, что в конечном итоге Россия окажется более устойчивой, чем страны ЕС.