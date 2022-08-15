В Германии предложили "назло Путину" запустить "Северный поток-2"

В Германии предложили запустить трубопровод "Северный поток-2", процесс сертификации которого был остановлен еще зимой. Причём сделать это не просто так, а в пику президенту России.

В статье, опубликованной в журнале Der Spiegel, журналист Николаус Блом призвал запустить "Северный поток-2", дабы расстроить "планы" Владимира Путина.

Логика следующая (если уместно будет вообще говорить о логике в данном случае): "Наша цель — перестать покупать российский газ. Германия не приблизится к ее выполнению, если один трубопровод будет закрыт, но в то же время мы будем просить доставлять больше топлива по другой трубе. Если бы отказ от "Северного потока-2" ускорил полное прекращение импорта российского сырья. Но это не так".

По мнению автора статьи, открытие второго канала поставки газа снизит социальное давление внутри страны и не допустит зависимости энергетического комплекса Германии от одного трубопровода.

Напомним, в настоящее время один из основных вариантов доставки российского газа в Германию — трубопровод "Северный поток". Однако в настоящее время он работает только на 20 процентов проектной мощности.

Поставки по нему начали сокращаться в середине июня, когда "Газпром" не получил вовремя турбину, отправленную на техническое обслуживание в Канаду, на завод, который принадлежит компании Siemens.

Канадские власти сначала ссылались на санкции. Но спустя месяц вернули турбину в Германию, где она сейчас и находится. "Газпром" отказывается её забирать, поскольку не получил документов, которые бы гарантировали, что оборудование вновь не попадёт под санкции.

Тем времени подошли сроки обслуживания других турбин. Но когда и как это будет сделано, пока неясно.

Ввиду сокращения поставок газа по "Северному потоку", в Германии некоторые политики и СМИ призывают запустить в эксплуатацию "Северный поток-2". Однако канцлер ФРГ Олаф Шольц заявляет, что это исключено даже в случае осложнения с поставками природного газа.