Шольц выступил против использования "Северного потока-2" для доставки газа в ЕС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг возможность использования газопровода "Северный поток-2" для транспортировки российского газа в страны Европы.

"У России есть возможности поставлять газ в Европу помимо "Северного потока-2″, — сказал Шольц.

Шольц напомнил, что сертификацию "Северного потока-2" прекратили, а Россия вполне может воспользоваться другими мощностями для транспортировки своих энергоресурсов, например, "Северным потоком-1" и украинским газопроводом.

Мнение бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера насчёт "Северного потока-2" является прямо противоположным — он полагает, что газопровод нужно запустить как можно скорее.

Однако в Госдуме РФ усомнились, что с точкой зрения Шрёдера по поводу "Северного потока-2" в ФРГ будут считаться. Такое мнение высказал депутат Олег Морозов.