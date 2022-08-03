Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг возможность использования газопровода "Северный поток-2" для транспортировки российского газа в страны Европы.
"У России есть возможности поставлять газ в Европу помимо "Северного потока-2″, — сказал Шольц.
Шольц напомнил, что сертификацию "Северного потока-2" прекратили, а Россия вполне может воспользоваться другими мощностями для транспортировки своих энергоресурсов, например, "Северным потоком-1" и украинским газопроводом.
Мнение бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера насчёт "Северного потока-2" является прямо противоположным — он полагает, что газопровод нужно запустить как можно скорее.
Однако в Госдуме РФ усомнились, что с точкой зрения Шрёдера по поводу "Северного потока-2" в ФРГ будут считаться. Такое мнение высказал депутат Олег Морозов.
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