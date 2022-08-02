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Германия начала перехватывать у Индии российский СПГ

Экономика

Индийская компания Gail вынуждена сократить поставки газа в стране, так как не получает законтрактованные объёмы ямальского сжиженного природного газа.

Германия начала перехватывать у Индии российский СПГ

Дело в том, что закупщиком и поставщиком СПГ из России занимается Gazprom Marketing and Trading Singapore (GM&T Singapore). В начале апреля эту компанию взяло под свой контроль правительство Германии.

Судя по данным навигационных порталов и мониторинговых платформ ЕС, объемы с проекта "Ямал СПГ" могут поступать в Германию, поставки российского трубопроводного газа в которую из-за "Северного потока" сократились, отмечает издание EurAsia Daily.

Крупнейшая газораспределительная компании Индии уже ввела нормирование газоснабжения для производителей удобрений и других промышленных предприятий. Ранее Gail заключила с Gazprom Marketing and Trading Singapore соглашение о ежегодных поставках 2,5 млн тонн СПГ (это 3,5 мдрд кубометров).

Предположительно (официальной информации на сей счёт нет) Gail не получила несколько грузов. А в Gazprom Marketing and Trading Singapore сообщили индийской компании о том, что не смогут выполнить свои контрактные обязательства.

Поставки газа на заводы по производству удобрений в Индии снизились на десять процентов, другим промышленным предприятиям — на 10-20 процентов.

К тому же СПГ с месторождения на Ямале индийская компания покупала по 500 долларов за тысячу кубометров. А на рынках в Азии газ сейчас стоит 1350 долларов за тысячу кубометров.

По данным навигационных порталов Marinetraffic и Vesselfinder, платформ GIE и ENTSOG, ямальский СПГ может направляться в Германию. В пользу этой версии, что немецкие компании оставляют у себя ямальский газ для Индии, говорит и активная закачка топлива в хранилища "Реден" и "Йемгум", которыми управляет оператор Astora, принадлежащий Gazprom Germania. Ежесуточные поставки составляют в среднем 35 млн кубометров.

Напомним, в конце мая Россия ввела санкции против Gazprom Germania и её дочерними компаниями. Для поставок ямальского СПГ было введено исключение, разрешение на них действует 90 дней.

Напомним, в основном российский газ поступал в Германию по трубопроводу "Северный поток". Однако в середине июня российская компания резко сократила объёмы поставляемого в Германию природного газа.

Причина была в том, из Канады вовремя не вернули турбину для "Северного потока", куда она была отправлена на техобслуживание. Спустя месяц турбину вернули в Германию. Но судя по всему, она до сих пор не передана российской стороне. Ранее в "Газпроме" заявляли, что не получили необходимой после ремонта турбины технической документации.

С 11 июля газопровод "Северный поток" был остановлен на плановое обслуживание. После того, как спустя десять дней он возобновил работу, стало известно, что объёмы поставляемого по нему природного газа сокращены. В "Газпроме" говорят, что подошли сроки обслуживания оборудования газопровода. Но неясно, как и когда это будет сделано.

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Автор: Антон Куликов
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