ISW: нет никаких доказательств украинского удара по аэродрому в Крыму

Эксперты из Института изучения войны (ISW) прокомментировали вчерашние взрывы на военном аэродроме в Новофёдоровке в Крыму. Американские аналитики считают, что никаких доказательств того, что удары были нанесены украинской стороной, нет.

"Россия не обвиняла в них Украину, и Украина не брала на себя ответственность за них", — заявили военные эксперты.

Возможность обстрела американскими ракетами ATACMS организация отвергла, заметив, что "у ВСУ нет таких систем".

В ISW выдвинули собственную гипотезу, предположив, что Киев смог модифицировать свои антикорабельные ракеты "Нептун", которые обладают нужной дальностью, чтобы поразить базу (280 км).

Однако эксперты подчеркнули, что никаких доказательств, подтверждающих эту гипотезу, в настоящее время также нет.