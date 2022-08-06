Китай не позволит США вернуть мировое сообщество к закону джунглей, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. Как подчеркнул глава МИД, современные страны должны беспрекословно подчиняться международному праву.
Ван И уточнил, что Китай намерен защищать неприкосновенность КНР в контексте неделимости на фоне ситуации вокруг Тайваня.
"Если принцип невмешательства во внутренние дела будет проигнорирован и отброшен, мир вернётся к закону джунглей, а США будут более бесцеремонно относиться к другим странам с позиции силы и помыкать ими, особенно многочисленными малыми и средними странами", — заявил министр на брифинге.
Он подчеркнул, что Китай не допустит возможности пойти человечеству "вспять" и призвал страны объединиться.
Ранее Pravda.Ru писала о том, что в военных кругах США посетовали на то, что Китай "не берёт трубки" и высшее командование КНР не выходит на связь с Вашингтоном, чтобы обсудить ситуацию вокруг Тайваня.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Эксперт рассуждает о политике США и о влиянии Вашингтона на Польшу.