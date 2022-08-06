МИД КНР: Китай не позволит США вернуть мировое сообщество к закону джунглей

Китай не позволит США вернуть мировое сообщество к закону джунглей, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. Как подчеркнул глава МИД, современные страны должны беспрекословно подчиняться международному праву.

Ван И уточнил, что Китай намерен защищать неприкосновенность КНР в контексте неделимости на фоне ситуации вокруг Тайваня.

"Если принцип невмешательства во внутренние дела будет проигнорирован и отброшен, мир вернётся к закону джунглей, а США будут более бесцеремонно относиться к другим странам с позиции силы и помыкать ими, особенно многочисленными малыми и средними странами", — заявил министр на брифинге.

Он подчеркнул, что Китай не допустит возможности пойти человечеству "вспять" и призвал страны объединиться.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что в военных кругах США посетовали на то, что Китай "не берёт трубки" и высшее командование КНР не выходит на связь с Вашингтоном, чтобы обсудить ситуацию вокруг Тайваня.