Politico: военные КНР игнорируют звонки США на фоне ситуации в Тайване

Представители американского военного командования посетовали, что коллеги из Китая игнорируют попытки США связаться и обсудить ситуацию вокруг Тайваня. Согласно сообщению, китайцы "не берут трубку".

Как подчеркнули в США, они неоднократно пытались связаться с Китаем, но там их "игнорируют".

"Высшие представители китайского военного командования не ответили на многочисленные звонки своих американских коллег на этой неделе", — пишет Politico со ссылкой на многочисленные источники в военных кругах США.

В частности, американцы хотели бы обсудить с представителями КНР масштабные учения вблизи Тайваньского полуострова. Последний контакт на уровне начальников генеральных штабов двух стран состоялся почти месяц назад.