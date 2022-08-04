Юрист Айвар: США и Россия попытаются договориться об обмене спортсменки Грайнер

Заслуженный адвокат России Людмила Айвар в беседе с Pravda.Ru прокомментировала дело американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которая может сесть в тюрьму на 9,5 лет. Юрист допустила, что суд способен оправдать спортсмену.

"Если суд ей вынесет обвинительный приговор и назначит меру наказания, связанную с лишением свободы, то девушка отправится в одну из российских колоний. Иностранные граждане наравне с гражданами нашей страны отбывают наказание в местных тюрьмах", — напомнила специалист.

При этом она отметила, что Москва может обменять Грайнер на какого-либо россиянина, который находится в американской колонии. Это допустимо в рамках подписанных странами конвенций, добавила эксперт.

"Хорошо, что идёт переговорный процесс на эту тему. В любом случае страны попытаются договориться по поводу обмена заключёнными. Но чтобы это случилось, обвинительный приговор в отношении баскетболистки должен вступить в законную силу. Пока говорить об обмене спортсменки рано. Вдруг суд оправдает её", — заключила собеседница издания.

Ранее СМИ сообщали, что прокурор запросил для американки Грайнер 9,5 лет лишения свободы. По информации правоохранителей, суд, скорее всего, вынесет приговор в четверг, четвёртого августа.

"Путём частичного сложения окончательно прошу назначить девять лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в один миллион рублей", — сказал представитель обвинения.