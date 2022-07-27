CNN: США предложили обменять Виктора Бута на Уилана и Грайнер

Вашингтон предлагает Москве обменять Виктора Бута на граждан США Пола Уилана и Бриттни Грайнер.

Об этом сообщил телеканал CNN.

"План обмена Бута на Уилана и Гринер получил поддержку президента Джо Байдена после обсуждения. Поддержка Байденом обмена отвергает возражения Министерства юстиции, которое в целом выступает против обмена заключенными", — пишут авторы.

В свою очередь, адвокат россиянина рассказал РИА Новости, что пока не комментирует сообщения об обмене своего подзащитного, но "это вскоре может измениться".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о намерении провести переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым по вопросу граждан Соединённых Штатов, арестованных в РФ. При этом детали предложения не раскрывались.

Баскетболистку Грайнер задержали в Шереметьево при досмотре ручной клади. У неё обнаружили гашишное масло. За контрабанду наркотических средств Грайнер может получить до десяти лет тюрьмы.

Морпех Уилан получил 16 лет "срока" в 2020 году. Его задержали в Москве в конце 2018 г. во время шпионской акции.

Виктора Бута арестовали в Таиланде по запросу США в 2008 г. в результате провокационной операции американских спецслужб.