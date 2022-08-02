Международные инвесторы обеспокоились последствиями визита Пелоси на Тайвань

Журналисты сообщили, что азиатские рынки упали из-за роста напряжённости между Пекином и Вашингтоном на фоне рабочей поездки спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй.

По информации EADaily, пострадали и финансовые институты Штатов. Все три ключевых индекса Уолл-стрит завершились на отрицательной территории. Гонконг и Шанхай лишились примерно трёх процентов. Токио потерял один процент. Также значительно снизились показатели в Сиднее, Сеуле и Сингапуре.

По мнению аналитика корпорации SPI Asset Management Стивена Иннеса, американская чиновница, скорее всего, прилетит на Тайвань. Как подчеркнул специалист, будущее региона зависит от реакции Китая.

"Риск растëт. Международные и тайваньские инвесторы очень обеспокоены", — сказал эксперт.

При этом он допустил, что обострение отношений КНР и США может оказаться "бурей в чайнике". Иннес добавил: страны не хотят вступать в военный конфликт.

Ранее журналистка CNBC Кристина Уилки заявила, что администрация американского президента Джо Байдена безуспешно пытается убедить Пекин в самовольном характере визита Пелоси.