Журналисты сообщили, что азиатские рынки упали из-за роста напряжённости между Пекином и Вашингтоном на фоне рабочей поездки спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй.
По информации EADaily, пострадали и финансовые институты Штатов. Все три ключевых индекса Уолл-стрит завершились на отрицательной территории. Гонконг и Шанхай лишились примерно трёх процентов. Токио потерял один процент. Также значительно снизились показатели в Сиднее, Сеуле и Сингапуре.
По мнению аналитика корпорации SPI Asset Management Стивена Иннеса, американская чиновница, скорее всего, прилетит на Тайвань. Как подчеркнул специалист, будущее региона зависит от реакции Китая.
"Риск растëт. Международные и тайваньские инвесторы очень обеспокоены", — сказал эксперт.
При этом он допустил, что обострение отношений КНР и США может оказаться "бурей в чайнике". Иннес добавил: страны не хотят вступать в военный конфликт.
Ранее журналистка CNBC Кристина Уилки заявила, что администрация американского президента Джо Байдена безуспешно пытается убедить Пекин в самовольном характере визита Пелоси.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинской стороне удалось выправить фронт в районе Северска, путём отправки туда двух батальонно-тактических групп. Такой информацией поделился военный эксперт Борис Рожин.