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Захарова назвала визит Пелоси на Тайвань провокацией в прямом эфире

Мир

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возможный визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань является попыткой оказать давление на Китай.

Захарова назвала визит Пелоси на Тайвань провокацией в прямом эфире

По словам Захаровой, Москва привержена позиции "одного Китая" и считает Тайвань неотъемлемой частью КНР.

Она отметила, что США осуществляют провокацию в прямом эфире, и весь мир видит, как безответственно действует Вашингтон.

"За полётами Пелоси во сне и наяву наблюдают сотни тысяч человек. Такого глумления над американскими политиками я давно не видела… американцы это делают от позора, которые испытывают за своё руководство. И с ужасом задают вопросы — а что будет если провокация будет реализована до конца?" — сказала официальный представитель МИД РФ.

Ранее СМИ Тайваня сообщили, что делегация Пелоси забронировала 48 номеров в отеле Grand Hyatt, который находится в Тайбэе. Американский политик должна прилететь на остров в 16:20 по московскому времени.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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