Американская журналистка Кристина Уилки заявила, что члены администрации лидера Штатов Джо Байдена сообщили представителям Пекина о непричастности к визиту спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй.
Белый дом пытается убедить Китай, что американская чиновница игнорирует рекомендации Байдена и военных советников, отметили в СМИ. По мнению Уилки, из-за Пелоси возник "внутренний раскол в Вашингтоне".
"Этот конфликт во власти не имеет смысла для остального мира, который считает президентов и их союзников в Конгрессе взаимозаменяемыми в случае с внешней политикой", — подчеркнула журналистка CNBC.
Вместе с этим сотрудница телеканала назвала отношение США к Тайваню "намеренно двусмысленным".
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Вашингтон выбирает "путь конфронтации" с Пекином, позволяя Пелоси посетить остров.
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