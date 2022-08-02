CNBC: Белый дом пытается убедить Китай, что Пелоси летит на Тайвань самовольно

Американская журналистка Кристина Уилки заявила, что члены администрации лидера Штатов Джо Байдена сообщили представителям Пекина о непричастности к визиту спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй.

Белый дом пытается убедить Китай, что американская чиновница игнорирует рекомендации Байдена и военных советников, отметили в СМИ. По мнению Уилки, из-за Пелоси возник "внутренний раскол в Вашингтоне".

"Этот конфликт во власти не имеет смысла для остального мира, который считает президентов и их союзников в Конгрессе взаимозаменяемыми в случае с внешней политикой", — подчеркнула журналистка CNBC.

Вместе с этим сотрудница телеканала назвала отношение США к Тайваню "намеренно двусмысленным".

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Вашингтон выбирает "путь конфронтации" с Пекином, позволяя Пелоси посетить остров.