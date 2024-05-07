Плиометрические упражнения на верхнюю часть тела для тех, кто уже уверенно чувствует себя в спорте
Плиометрические упражнения для верхней части тела среднего уровня
Эти плиометрические упражнения немного более сложные, чем для начального уровня. К ним следует приступать только тогда, когда вы заметите рост своей силы.
Фото: helpworkouts.com by Elly Fairytale is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.
Удар стоя над головой.
- Встаньте, ноги на ширине бедер, и держите медицинский мяч обеими руками над головой.
- Продолжая тренировать мышцы кора, ударяйте мячом перед собой так сильно, как только можете.
- Поймайте мяч и повторите.
Отжимания на глубину.
- Установите две приподнятые поверхности примерно на ширине плеч друг от друга. Это могут быть небольшие штанги, гантели или утяжелители.
- Положите руки на возвышенные поверхности и опускайте туловище так, чтобы грудь почти касалась земли.
- Продолжайте задействовать мышцы пресса, резко отжимайтесь, отрывая руки от земли.
- Когда вы достигнете вершины отжимания, хлопните в ладоши, прежде чем опустить их обратно на поверхность.
- Опустите тело обратно в исходное положение и повторите.
- Обязательно приземляйтесь с согнутыми локтями, чтобы смягчить удар.
Плиометрические подтягивания.
- Возьмитесь за штангу для подтягивания сверху хватом на ширине плеч.
- Повисните на перекладине, скрестив ноги за спиной.
- Продолжая задействовать ядро, резко подтягивайтесь, пока подбородок не окажется над перекладиной.
- Вернитесь в исходное положение и повторите.
- Вы также можете выполнять это упражнение нижним хватом или одной рукой.
Приседание и пас.
- Сядьте на землю лицом друг к другу, согнув колени и поставив ступни на землю. Ваше туловище должно находиться под углом 45 градусов к земле.
- Возьмите медицинский мяч обеими руками и передайте его партнеру.
- Поймав мяч, быстро сядьте и передайте мяч обратно партнеру.
- Лягте на спину и повторите упражнение.
- Не забывайте задействовать мышцы кора на протяжении всего упражнения.
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Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.