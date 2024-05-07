Плиометрические упражнения на верхнюю часть тела для тех, кто уже уверенно чувствует себя в спорте

Плиометрические упражнения для верхней части тела среднего уровня

Эти плиометрические упражнения немного более сложные, чем для начального уровня. К ним следует приступать только тогда, когда вы заметите рост своей силы.

Фото: helpworkouts.com by Elly Fairytale is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Удар стоя над головой.

Встаньте, ноги на ширине бедер, и держите медицинский мяч обеими руками над головой.

Продолжая тренировать мышцы кора, ударяйте мячом перед собой так сильно, как только можете.

Поймайте мяч и повторите.

Отжимания на глубину.

Установите две приподнятые поверхности примерно на ширине плеч друг от друга. Это могут быть небольшие штанги, гантели или утяжелители.

Положите руки на возвышенные поверхности и опускайте туловище так, чтобы грудь почти касалась земли.

Продолжайте задействовать мышцы пресса, резко отжимайтесь, отрывая руки от земли.

Когда вы достигнете вершины отжимания, хлопните в ладоши, прежде чем опустить их обратно на поверхность.

Опустите тело обратно в исходное положение и повторите.

Обязательно приземляйтесь с согнутыми локтями, чтобы смягчить удар.

Плиометрические подтягивания.

Возьмитесь за штангу для подтягивания сверху хватом на ширине плеч.

Повисните на перекладине, скрестив ноги за спиной.

Продолжая задействовать ядро, резко подтягивайтесь, пока подбородок не окажется над перекладиной.

Вернитесь в исходное положение и повторите.

Вы также можете выполнять это упражнение нижним хватом или одной рукой.

Приседание и пас.

Сядьте на землю лицом друг к другу, согнув колени и поставив ступни на землю. Ваше туловище должно находиться под углом 45 градусов к земле.

Возьмите медицинский мяч обеими руками и передайте его партнеру.

Поймав мяч, быстро сядьте и передайте мяч обратно партнеру.

Лягте на спину и повторите упражнение.

Не забывайте задействовать мышцы кора на протяжении всего упражнения.