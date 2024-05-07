Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Энергетические шарики без выпечки из овсянки и орехов
Изменения без сахара: как отказ от сладкого повлияет на здоровье и внешность
Россиянам рассказали, какие места на теле выбирают клещи для укуса
Россияне назвали самые эффективные средства от запаха из лотка
Узбекистан отменил требование о страховании ипотечного жилья
Польза картофельного отвара для огородников
Владимир Путин вступил в должность Президента на новый срок
Гайдай планировал назвать "Бриллиантовую руку" совершенно по-другому
Ольга Петрова: вредное воздействие кондиционера сильно преувеличено
Плиометрические упражнения на верхнюю часть тела для тех, кто уже уверенно чувствует себя в спорте

Плиометрические упражнения для верхней части тела среднего уровня

Спорт

Эти плиометрические упражнения немного более сложные, чем для начального уровня. К ним следует приступать только тогда, когда вы заметите рост своей силы.

Плиометрические упражнения для верхней части тела среднего уровня
Фото: helpworkouts.com by Elly Fairytale is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Удар стоя над головой.

  • Встаньте, ноги на ширине бедер, и держите медицинский мяч обеими руками над головой.
  • Продолжая тренировать мышцы кора, ударяйте мячом перед собой так сильно, как только можете.
  • Поймайте мяч и повторите.

Отжимания на глубину.

  • Установите две приподнятые поверхности примерно на ширине плеч друг от друга. Это могут быть небольшие штанги, гантели или утяжелители.
  • Положите руки на возвышенные поверхности и опускайте туловище так, чтобы грудь почти касалась земли.
  • Продолжайте задействовать мышцы пресса, резко отжимайтесь, отрывая руки от земли.
  • Когда вы достигнете вершины отжимания, хлопните в ладоши, прежде чем опустить их обратно на поверхность.
  • Опустите тело обратно в исходное положение и повторите.
  • Обязательно приземляйтесь с согнутыми локтями, чтобы смягчить удар.

Плиометрические подтягивания.

  • Возьмитесь за штангу для подтягивания сверху хватом на ширине плеч.
  • Повисните на перекладине, скрестив ноги за спиной.
  • Продолжая задействовать ядро, резко подтягивайтесь, пока подбородок не окажется над перекладиной.
  • Вернитесь в исходное положение и повторите.
  • Вы также можете выполнять это упражнение нижним хватом или одной рукой.

Приседание и пас.

  • Сядьте на землю лицом друг к другу, согнув колени и поставив ступни на землю. Ваше туловище должно находиться под углом 45 градусов к земле.
  • Возьмите медицинский мяч обеими руками и передайте его партнеру.
  • Поймав мяч, быстро сядьте и передайте мяч обратно партнеру.
  • Лягте на спину и повторите упражнение.
  • Не забывайте задействовать мышцы кора на протяжении всего упражнения.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Какие хитрости помогут похудеть быстрее при занятиях ходьбой

Для эффективного использования ходьбы в целях похудения есть несколько полезных советов.

Как нужно ходить, чтобы быстрее похудеть: пять несложных правил
Делимся советами любителям петунии
Для садоводов: как формировать шар из петунии?
Тактическое ядерное оружие России. Для "западных партнёров" представлен широкий ассортимент
Сулейман ещё до Хюррем был тем ещё романтиком: он неспроста выбрал имя Махидевран для своей первой жены
Обороне ВСУ предрекли "эффект домино", Работино почти освобождено Дмитрий Плотников Старец Иона Одесский предсказал ход СВО и неизбежную войну России с Западом Любовь Степушова Разведчик Рипер: "На учениях загрузят ТЯО, выйдут на точки пуска, и привет" Олег Володин
Предотвращение образования седины: эффективные методы борьбы с нарушениями пигментации
Что делать, чтобы груша плодоносила намного быстрее?
Вкуснейшие оладушки за 10 минут: простой и быстрый рецепт, который покорит всех гостей
Вкуснейшие оладушки за 10 минут: простой и быстрый рецепт, который покорит всех гостей
Последние материалы
Назван необычный способ борьбы с хроническим стрессом
Веганский банановый смузи с арахисовым маслом
Вы удивитесь, узнав о двух необычных продуктах, способных вызывать целлюлит
Ивлеева обратилась к Бузовой за просмотром инаугурации президента РФ
Раскрыт секрет стройности Людмилы Гурченко
Назван крупнейший покупатель российских нефтепродуктов
Эксперты дали ответ, почему кошка ложится на клавиатуру, когда мы работаем
Певица Нюша сообщила о разрыве с мужем
"Новая перестраховочная компания" получила лицензию от ЦБ
Ташуев сказал, что с приходом нового тренера "Факел" играет по-новому
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников