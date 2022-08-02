Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал вероятную рабочую поездку спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. Как подчеркнул пресс-секретарь российского президента, азиатское турне чиновницы является провокацией.
По словам Пескова, Москва не знает, посетит ли Пелоси Тайвань. Вместе с этим представитель Кремля указал на абсолютную поддержку Китая со стороны России.
"США выбирают путь конфронтации. Ничего хорошего это не сулит", — отметил пресс-секретарь лидера России во время брифинга.
Ранее тайваньские журналисты сообщили, что делегация американского политика забронировала 48 номеров в отеле Grand Hyatt, который находится на территории столицы региона. По данным "Саньли", Пелоси прилетит на остров в 16:20 по московскому времени.
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