Песков: США выбирают путь конфронтации с КНР, позволяя Пелоси посетить Тайвань

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал вероятную рабочую поездку спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. Как подчеркнул пресс-секретарь российского президента, азиатское турне чиновницы является провокацией.

По словам Пескова, Москва не знает, посетит ли Пелоси Тайвань. Вместе с этим представитель Кремля указал на абсолютную поддержку Китая со стороны России.

"США выбирают путь конфронтации. Ничего хорошего это не сулит", — отметил пресс-секретарь лидера России во время брифинга.

Ранее тайваньские журналисты сообщили, что делегация американского политика забронировала 48 номеров в отеле Grand Hyatt, который находится на территории столицы региона. По данным "Саньли", Пелоси прилетит на остров в 16:20 по московскому времени.