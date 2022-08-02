Дипломат в Брюсселе заявил, что члены военно-политического блока НАТО внимательно наблюдают за ростом напряжённости между Вашингтоном и Пекином на фоне вероятного визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. При этом пока альянс пока не оказывает влияние на конфликт, отметил источник.
"Союзники внимательно следят за ситуацией", — подчеркнул собеседник ТАСС.
Вместе с этим западный политик напомнил, что во время встречи лидеров объединения в Мадриде чиновники сочли КНР системным конкурентом НАТО. По словам источника агентства, Европа и Штаты готовы вместе противостоять угрозам.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила возможное прибытие Пелоси на Тайвань. По мнению дипломата, Вашингтон дестабилизирует обстановку в мире.
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Украинской стороне удалось выправить фронт в районе Северска, путём отправки туда двух батальонно-тактических групп. Такой информацией поделился военный эксперт Борис Рожин.