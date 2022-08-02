Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на вероятную рабочую поездку спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров Тайвань. По словам дипломата, Вашингтон увеличивает напряжённость в мире.
"Вашингтон несёт миру дестабилизацию. Ни одного урегулированного конфликта за последние десятилетия, но множество спровоцированных", — подчеркнула политик.
По данным внешнеполитического российского ведомства, Пекин остановил импорт сухофруктов, мёда, чая, какао-бобов и овощей на материковую КНР. Вместе с этим китайские власти запретили продукты почти 700 рыболовецких судов.
Ранее авианосцы "Ляонин" и "Шаньдун" Народно-освободительной армии КНР вышли в море из-за возможного прибытия американского чиновника на Тайвань. Об этом написали журналисты "Чжунго шибао".
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Украинской стороне удалось выправить фронт в районе Северска, путём отправки туда двух батальонно-тактических групп. Такой информацией поделился военный эксперт Борис Рожин.