Захарова о возможном визите Пелоси на Тайвань: США несут миру дестабилизацию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на вероятную рабочую поездку спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров Тайвань. По словам дипломата, Вашингтон увеличивает напряжённость в мире.

"Вашингтон несёт миру дестабилизацию. Ни одного урегулированного конфликта за последние десятилетия, но множество спровоцированных", — подчеркнула политик.

По данным внешнеполитического российского ведомства, Пекин остановил импорт сухофруктов, мёда, чая, какао-бобов и овощей на материковую КНР. Вместе с этим китайские власти запретили продукты почти 700 рыболовецких судов.

Ранее авианосцы "Ляонин" и "Шаньдун" Народно-освободительной армии КНР вышли в море из-за возможного прибытия американского чиновника на Тайвань. Об этом написали журналисты "Чжунго шибао".