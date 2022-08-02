Авианосцы, принадлежащие Народно-освободительной армии Китая, вышли в море на фоне возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
По информации газеты "Чжунго шибао", речь идёт об авианосцах "Ляонин" и "Шаньдун". Несколько часов назад они покинули порты городов Циндао и Санья. При этом в материале издания не сообщается, когда именно авианосцы вышли в море и по какому маршруту они следуют.
Боевые корабли могут направляться либо к Тайваньскому проливу, либо на военные учения, отмечается в статье.
Ранее сообщалось, что власти США стягивают самолёты и авианосцы к Тайваню в связи с азиатским турне Пелоси. Как подчёркивает Nikkei Asia, изначально Пентагон был против визита чиновницы на остров, однако теперь американские военные планируют организовать буферную зону для её спецборта, если она всё-таки полетит на Тайвань.
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