Авианосцы Китая вышли в море перед возможным визитом Пелоси на Тайвань

Авианосцы, принадлежащие Народно-освободительной армии Китая, вышли в море на фоне возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

По информации газеты "Чжунго шибао", речь идёт об авианосцах "Ляонин" и "Шаньдун". Несколько часов назад они покинули порты городов Циндао и Санья. При этом в материале издания не сообщается, когда именно авианосцы вышли в море и по какому маршруту они следуют.

Боевые корабли могут направляться либо к Тайваньскому проливу, либо на военные учения, отмечается в статье.

Ранее сообщалось, что власти США стягивают самолёты и авианосцы к Тайваню в связи с азиатским турне Пелоси. Как подчёркивает Nikkei Asia, изначально Пентагон был против визита чиновницы на остров, однако теперь американские военные планируют организовать буферную зону для её спецборта, если она всё-таки полетит на Тайвань.