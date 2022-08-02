China Times: Пелоси прилетит на Тайвань во главе делегации из шести человек

Делегация из шести человек под руководством спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси должна прилететь на остров Тайвань. Об этом пишет China Times.

По информации издания, специальный борт с Пелоси после Малайзии направится в воздушное пространство к востоку от побережья Тайваня. Ожидается, что самолёт войдёт в опознавательную зону средств противовоздушной обороны (ПВО) полуострова с севера.

"Спикер палаты представителей США Пелоси и другие демократы посетят Тайвань на специальном самолёте, что вызовет напряжённость в регионе", — сказано в материале.

Как отмечает China Times, американцы, скорее всего, прибудут в аэропорт Тайбэя Сунщань во вторник, 2 августа, в промежутке между 21:00 и 22:00 по местному времени.

Ранее сообщалось, что Белый дом одобрил вероятный визит Пелоси на Тайвань и призвал её не бояться армии Китая.