Делегация из шести человек под руководством спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси должна прилететь на остров Тайвань. Об этом пишет China Times.
По информации издания, специальный борт с Пелоси после Малайзии направится в воздушное пространство к востоку от побережья Тайваня. Ожидается, что самолёт войдёт в опознавательную зону средств противовоздушной обороны (ПВО) полуострова с севера.
"Спикер палаты представителей США Пелоси и другие демократы посетят Тайвань на специальном самолёте, что вызовет напряжённость в регионе", — сказано в материале.
Как отмечает China Times, американцы, скорее всего, прибудут в аэропорт Тайбэя Сунщань во вторник, 2 августа, в промежутке между 21:00 и 22:00 по местному времени.
Ранее сообщалось, что Белый дом одобрил вероятный визит Пелоси на Тайвань и призвал её не бояться армии Китая.
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