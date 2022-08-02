Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Дуда заявил, что был шокирован звонком Меркель Путину из-за Северного потока-2
Global Times: Китай может предупредительными выстрелами отогнать самолёт Пелоси
Хазин: Харьков, Одесса и Сумы никогда не относились к украинской истории
Арестович: ВСУ могут уничтожить все цели от Харькова до Херсона за сутки
Воюющие на Украине наёмники из США оказались действующими офицерами армии
Захар Прилепин: КНДР готова отправить в республики Донбасса до 100 тысяч бойцов
ВСУ разрушили здание "Первомайскугля" в ЛНР во время обстрела из РСЗО HIMARS
Рожин: противник будет уходить на границу Днепропетровской области
Военкор Матюшин: для Донецка и Макеевки самым страшным будет конец августа

China Times: Пелоси прилетит на Тайвань во главе делегации из шести человек

Мир

Делегация из шести человек под руководством спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси должна прилететь на остров Тайвань. Об этом пишет China Times.

China Times: Пелоси прилетит на Тайвань во главе делегации из шести человек

По информации издания, специальный борт с Пелоси после Малайзии направится в воздушное пространство к востоку от побережья Тайваня. Ожидается, что самолёт войдёт в опознавательную зону средств противовоздушной обороны (ПВО) полуострова с севера.

"Спикер палаты представителей США Пелоси и другие демократы посетят Тайвань на специальном самолёте, что вызовет напряжённость в регионе", — сказано в материале.

Как отмечает China Times, американцы, скорее всего, прибудут в аэропорт Тайбэя Сунщань во вторник, 2 августа, в промежутке между 21:00 и 22:00 по местному времени.

Ранее сообщалось, что Белый дом одобрил вероятный визит Пелоси на Тайвань и призвал её не бояться армии Китая.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Рожин: ВСУ удалось стабилизировать фронт в районе Северска

Украинской стороне удалось выправить фронт в районе Северска, путём отправки туда двух батальонно-тактических групп. Такой информацией поделился военный эксперт Борис Рожин.

Рожин: ВСУ удалось стабилизировать фронт в районе Северска
Хазин: платформа, на которой стоят США, через три месяца будет разрушена
Экономика и бизнес
Хазин: платформа, на которой стоят США, через три месяца будет разрушена
Силовые структуры
Боевик ВСУ: жители Артёмовска ждут, когда над городом поднимут флаг России
Силовые структуры
ВС РФ частично уничтожили попавших в засаду военных ВСУ в Харьковской области
Ольга Лебедева Американские предсказатели: мы будем сильно завидовать России Ольга Лебедева Любовь Степушова Москва не примет предложение Байдена о переговорах по СНВ Любовь Степушова Анастасия Жукова Модуль "Наука" — рискованное предприятие или прорыв? Анастасия Жукова
Силовые структуры
Клупов: РСЗО HIMARS будут уничтожены к середине сентября
Мир. Новости мира
Стремидловский: в Польше начинают думать о расплате за поддержку Украины
Newsweek: Порошенко попросил оружие и заявил, что Россия “выдохлась”
Силовые структуры
Newsweek: Порошенко попросил оружие и заявил, что Россия “выдохлась”
Последние материалы
Воюющие на Украине наёмники из США оказались действующими офицерами армии
Захар Прилепин: КНДР готова отправить в республики Донбасса до 100 тысяч бойцов
Эво Моралес призвал к глобальной кампании по ликвидации НАТО
Рожин: противник будет уходить на границу Днепропетровской области
ВСУ разрушили здание "Первомайскугля" в ЛНР во время обстрела из РСЗО HIMARS
ГИБДД: инструкторы в автошколах учат нарушать правила дорожного движения
Военкор Матюшин: для Донецка и Макеевки самым страшным будет конец августа
China Times: Пелоси прилетит на Тайвань во главе делегации из шести человек
Киев гонит людей из Краматорска: город отключили от газа, воды и электричества
Иммобилайзер в авто: маленькая защита от большого угона
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников