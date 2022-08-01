Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при администрации американского президента Джо Байдена Джон Кирби заявил, что Белый дом одобряет вероятный визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров Тайвань.
"Речь идёт о важной поездке спикера, и мы сделаем всё, чтобы её поддержать", — подчеркнул политик, слова которого приводит CNN.
Вместе с этим чиновник отметил, что Вашингтон готов обеспечить безопасность Пелоси. По мнению Кирби, ей не нужно беспокоиться из-за предупреждений о военном ответе Китая на прибытие на Тайвань.
Ранее источник CNN среди властей Тайваня заявил, что они ожидают визит Пелоси. По информации чиновника, американский политик намерена переночевать на территории острова.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Польша скоро будет Атлантидой, а Великобритания Парком Юрского периода, считает депутат Госдумы Андрей Колесник.