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Белый дом поддержал поездку Пелоси на Тайвань и призвал её не бояться Китая

Мир

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при администрации американского президента Джо Байдена Джон Кирби заявил, что Белый дом одобряет вероятный визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров Тайвань.

"Речь идёт о важной поездке спикера, и мы сделаем всё, чтобы её поддержать", — подчеркнул политик, слова которого приводит CNN.

Вместе с этим чиновник отметил, что Вашингтон готов обеспечить безопасность Пелоси. По мнению Кирби, ей не нужно беспокоиться из-за предупреждений о военном ответе Китая на прибытие на Тайвань.

Ранее источник CNN среди властей Тайваня заявил, что они ожидают визит Пелоси. По информации чиновника, американский политик намерена переночевать на территории острова.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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