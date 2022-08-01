Политолог: Пелоси не решится посетить Тайвань из-за страха перед войной с Китаем

Президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал предостережения Пекина от поездки спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. По мнению политолога, её визит можно назвать casus belli, то есть поводом для военного конфликта.

"Поездка Пелоси на этот остров является провокацией. Если Вашингтон её совершит, реакция будет самая серьёзная, вплоть до военных решений. Пекин может сбить самолёт или посадить его сопроводительными истребителями Народно-освободительной армии на материковый Китай. Всё это уже технические моменты", — сказал специалист.

По его мнению, американские власти пытаются продемонстрировать, что они не собираются прислушиваться к позиции КНР и учитывать её интересы.

"Госпожа Пелоси так и не решится на этот визит, поскольку он может вызвать прямое столкновение двух крупнейших армий мира", — заключил Санакоев.

Ранее в МИД Китая раскритиковали желание американского политика посетить остров Тайвань. Также во внешнеполитическом ведомстве рассказали о последствиях подобного решения.

"Это нанесёт серьёзный урон отношениям между Китаем и США и приведёт к очень серьёзным событиям", — заявил официальный представитель министерства Чжао Лицзянь.