Очень простой рецепт ароматного и лёгкого супчика с тыквой, нутом и киноа: когда не хочется чего-то тяжёлого

Ароматный овощной суп с тыквой, нутом и киноа

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Это очень простой рецепт овощного супа с тыквой, нутом и киноа, приготовьте его, когда захочется ароматного и лёгкого супчика.

Фото: commons.wikimedia.org by Paulnasca is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

4 чашки овощного бульона

4 стакана воды

2 чашки варёного нута

2 чашки варёной киноа

1 небольшая тыква, нарезанная кубиками

2 небольших батата, нарезанных кубиками

3-4 небольшие моркови, нарезанные кубиками

3 зубчика чеснока, измельчённых

3 столовые ложки оливкового масла

1 столовая ложка сушёной петрушки

Соль и перец для вкуса

Приготовление

Смешайте в большой кастрюле чеснок, оливковое масло и нарезанные овощи. Готовьте на среднем или сильном огне 6-8 минут. Добавьте овощной бульон, воду, петрушку, соль и перец по вкусу. Доведите суп до кипения. Готовьте на среднем огне не менее 20 минут. Попробуйте суп и при необходимости добавьте соль. Добавьте нут и киноа, затем готовьте ещё 5 минут.