Очень простой рецепт ароматного и лёгкого супчика с тыквой, нутом и киноа: когда не хочется чего-то тяжёлого

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Ароматный овощной суп с тыквой, нутом и киноа

1:06
Еда

Это очень простой рецепт овощного супа с тыквой, нутом и киноа, приготовьте его, когда захочется ароматного и лёгкого супчика.

Ароматный овощной суп с тыквой, нутом и киноа
Фото: commons.wikimedia.org by Paulnasca is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 4 чашки овощного бульона
  • 4 стакана воды
  • 2 чашки варёного нута
  • 2 чашки варёной киноа
  • 1 небольшая тыква, нарезанная кубиками
  • 2 небольших батата, нарезанных кубиками
  • 3-4 небольшие моркови, нарезанные кубиками
  • 3 зубчика чеснока, измельчённых
  • 3 столовые ложки оливкового масла
  • 1 столовая ложка сушёной петрушки
  • Соль и перец для вкуса

Приготовление

  1. Смешайте в большой кастрюле чеснок, оливковое масло и нарезанные овощи. Готовьте на среднем или сильном огне 6-8 минут.
  2. Добавьте овощной бульон, воду, петрушку, соль и перец по вкусу. Доведите суп до кипения. Готовьте на среднем огне не менее 20 минут. Попробуйте суп и при необходимости добавьте соль.
  3. Добавьте нут и киноа, затем готовьте ещё 5 минут.
Суп с нутом и овощами. Вкусный и сытный
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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