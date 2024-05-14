Очень простой рецепт ароматного и лёгкого супчика с тыквой, нутом и киноа: когда не хочется чего-то тяжёлого
Ароматный овощной суп с тыквой, нутом и киноа
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Это очень простой рецепт овощного супа с тыквой, нутом и киноа, приготовьте его, когда захочется ароматного и лёгкого супчика.
Фото: commons.wikimedia.org by Paulnasca is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты
- 4 чашки овощного бульона
- 4 стакана воды
- 2 чашки варёного нута
- 2 чашки варёной киноа
- 1 небольшая тыква, нарезанная кубиками
- 2 небольших батата, нарезанных кубиками
- 3-4 небольшие моркови, нарезанные кубиками
- 3 зубчика чеснока, измельчённых
- 3 столовые ложки оливкового масла
- 1 столовая ложка сушёной петрушки
- Соль и перец для вкуса
Приготовление
- Смешайте в большой кастрюле чеснок, оливковое масло и нарезанные овощи. Готовьте на среднем или сильном огне 6-8 минут.
- Добавьте овощной бульон, воду, петрушку, соль и перец по вкусу. Доведите суп до кипения. Готовьте на среднем огне не менее 20 минут. Попробуйте суп и при необходимости добавьте соль.
- Добавьте нут и киноа, затем готовьте ещё 5 минут.
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Суп с нутом и овощами. Вкусный и сытный