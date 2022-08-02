Официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Цао Уи предостерёг Соединённые Штаты Америки "не играть с огнём", комментируя приезд спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, в противном случае Пекин "похоронит" Вашингтон.
"Играя с огнем, вы наверняка подожжёте себя. Мы готовы похоронить любого вторгшегося врага", — написал он в Twitter*.
*в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля.
Ранее сообщалось, что Пелоси прилетит на Тайвань во главе делегации из шести человек.
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Украинской стороне удалось выправить фронт в районе Северска, путём отправки туда двух батальонно-тактических групп. Такой информацией поделился военный эксперт Борис Рожин.