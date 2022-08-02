В МИД Китая пообещали "похоронить" США за приезд Пелоси на Тайвань

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Цао Уи предостерёг Соединённые Штаты Америки "не играть с огнём", комментируя приезд спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, в противном случае Пекин "похоронит" Вашингтон.

"Играя с огнем, вы наверняка подожжёте себя. Мы готовы похоронить любого вторгшегося врага", — написал он в Twitter*.

*в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля.

Ранее сообщалось, что Пелоси прилетит на Тайвань во главе делегации из шести человек.