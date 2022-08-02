СМИ: делегация Пелоси забронировала 48 номеров в тайваньском отеле Grand Hyatt

Тайваньские журналисты заявили, что делегация спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси остановится в отеле Grand Hyatt на территории Тайбэя. По данным СМИ, политики забронировали 48 номеров.

Как заявили в "Саньли", Пелоси посетит остров в 16:20 по московскому времени. Делегации из 40 человек предоставили целый этаж. По информации телеканала, чиновники намерены переночевать на Тайване. Утром представители Вашингтона планируют организовать онлайн-конференцию.

В 03:30 по московскому времени Пелоси собирается побеседовать с руководителем администрации острова Цай Инвэнь. Также спикер хочет поговорить с членами местных политических партий, сказали журналисты.

Ранее дипломатический источник ТАСС сообщил, что военно-политический блок НАТО внимательно следит за обострением отношений США и Китая. По словам собеседника издания, пока альянс не принимает участие в конфликте.