Тайваньские журналисты заявили, что делегация спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси остановится в отеле Grand Hyatt на территории Тайбэя. По данным СМИ, политики забронировали 48 номеров.
Как заявили в "Саньли", Пелоси посетит остров в 16:20 по московскому времени. Делегации из 40 человек предоставили целый этаж. По информации телеканала, чиновники намерены переночевать на Тайване. Утром представители Вашингтона планируют организовать онлайн-конференцию.
В 03:30 по московскому времени Пелоси собирается побеседовать с руководителем администрации острова Цай Инвэнь. Также спикер хочет поговорить с членами местных политических партий, сказали журналисты.
Ранее дипломатический источник ТАСС сообщил, что военно-политический блок НАТО внимательно следит за обострением отношений США и Китая. По словам собеседника издания, пока альянс не принимает участие в конфликте.
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Украинской стороне удалось выправить фронт в районе Северска, путём отправки туда двух батальонно-тактических групп. Такой информацией поделился военный эксперт Борис Рожин.