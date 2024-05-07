Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Плиометрические упражнения для верхней части тела среднего уровня
Назван необычный способ борьбы с хроническим стрессом
Веганский банановый смузи с арахисовым маслом
Вы удивитесь, узнав о двух необычных продуктах, способных вызывать целлюлит
Ивлеева обратилась к Бузовой за просмотром инаугурации президента РФ
Раскрыт секрет стройности Людмилы Гурченко
Назван крупнейший покупатель российских нефтепродуктов
Эксперты дали ответ, почему кошка ложится на клавиатуру, когда мы работаем
Певица Нюша сообщила о разрыве с мужем
Необходимо принять меры по уничтожению: как избавиться от долгоносика

Это насекомое приносит немало хлопот дачникам

1:43
Садоводство » Вредители и болезни

Долгоносик, или иначе называемый жужелица, — это насекомое, которое может принести немало хлопот садоводам и огородникам. Они живут в почве и питаются корнями растений, что может привести к их гибели. Если на вашем участке появился долгоносик, необходимо принять меры по его уничтожению.

Это насекомое приносит немало хлопот дачникам
Фото: flickr.com by gbohne is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Одним из наиболее эффективных способов борьбы с этим вредителем является применение химических препаратов, таких как инсектициды. Нанесение инсектицида на почву поможет уничтожить долгоносика и предотвратить его дальнейшее размножение.

Ещё одним способом борьбы с долгоносиком является использование биологических методов защиты. Например, можно посадить на вашем участке растения-отпугиватели, которые не нравятся этому вредителю, такие как чеснок, лук или мелисса. Также хорошим способом является использование натуральных врагов долгоносика, таких как жабы или птицы.

Для того чтобы предотвратить появление долгоносика на участке, необходимо следить за состоянием почвы и растений. Регулярно проводите осмотр растений, чтобы своевременно выявить признаки поражения долгоносиком. Также уделяйте внимание удобрению и поливу растений, чтобы повысить их иммунитет и сделать их менее уязвимыми для вредителя.

Итак, избавиться от долгоносика на участке возможно, если принять необходимые меры по его уничтожению и предотвращению. Используйте химические препараты, биологические методы защиты и следите за состоянием растений, чтобы ваш сад или огород оставался здоровым и урожайным.

Лучший способ защиты от долгоносика на клубнике
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Какие хитрости помогут похудеть быстрее при занятиях ходьбой

Для эффективного использования ходьбы в целях похудения есть несколько полезных советов.

Как нужно ходить, чтобы быстрее похудеть: пять несложных правил
Делимся советами любителям петунии
Для садоводов: как формировать шар из петунии?
Тактическое ядерное оружие России. Для "западных партнёров" представлен широкий ассортимент
Сулейман ещё до Хюррем был тем ещё романтиком: он неспроста выбрал имя Махидевран для своей первой жены
Обороне ВСУ предрекли "эффект домино", Работино почти освобождено Дмитрий Плотников Старец Иона Одесский предсказал ход СВО и неизбежную войну России с Западом Любовь Степушова Разведчик Рипер: "На учениях загрузят ТЯО, выйдут на точки пуска, и привет" Олег Володин
Предотвращение образования седины: эффективные методы борьбы с нарушениями пигментации
Что делать, чтобы груша плодоносила намного быстрее?
Вкуснейшие оладушки за 10 минут: простой и быстрый рецепт, который покорит всех гостей
Вкуснейшие оладушки за 10 минут: простой и быстрый рецепт, который покорит всех гостей
Последние материалы
Назван необычный способ борьбы с хроническим стрессом
Веганский банановый смузи с арахисовым маслом
Вы удивитесь, узнав о двух необычных продуктах, способных вызывать целлюлит
Ивлеева обратилась к Бузовой за просмотром инаугурации президента РФ
Раскрыт секрет стройности Людмилы Гурченко
Назван крупнейший покупатель российских нефтепродуктов
Эксперты дали ответ, почему кошка ложится на клавиатуру, когда мы работаем
Певица Нюша сообщила о разрыве с мужем
"Новая перестраховочная компания" получила лицензию от ЦБ
Ташуев сказал, что с приходом нового тренера "Факел" играет по-новому
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников