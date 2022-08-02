Анджей Дуда: если Киев не устоит, Москва будет командовать Польшей и Прибалтикой

Если Украина выполнит требования России, Кремль заберёт в свою сферу влияния Польшу и страны Балтии, заявил Анджей Дуда.

По его словам, Запад обязан сделать всё для помощи киевскому режиму. В противном случае РФ станет ещё сильнее, и с ней придётся считаться всем игрокам на геополитической арене. Что характерно, польский лидер вовсе не учитывает мнения простых украинцев, которые сами желают стать россиянами.

Всё российское общество пронизано "великоросской идеей" о подчинении других народов, заверил Дуда корреспондентов немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung. Подавляющее число граждан России хотят, чтобы их страна "простиралась до польского города Калиш", добавил он.

"Сегодня Украина защищает Польшу, Европу, в том числе Германию", — считает президент Польши.

Если поддержка Киева ослабнет, предупредил Дуда, "имперские планы Путина" будут угрожать всей Центральной Европе.