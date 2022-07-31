Крымчане записали видеообращение к жителям Запорожья и Херсонской области, в котором рассказали, как изменилась жизнь на полуострове после возвращения в РФ.
По словам жителей Крыма, транспортная, больничная и образовательная инфраструктура при украинской власти находились в упадке. Но за последние восемь лет позитивные изменения видны невооружённым глазом.
Открываются детские сады и прочие дошкольные учреждения, строятся новые просторные и современные школы. Вместо разбитых дорог появились широкие и безопасные трассы, на которых водители не сталкиваются с побором автоинспекторов.
Вместе с российской властью в Херсонскую и Запорожскую область и придёт стабильность и определённость, уверены крымчане.
"Мы все были братьями испокон веков, надеюсь, что так это и останется", — говорит один из героев видео, опубликованного RT.
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