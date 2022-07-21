Оппозиционный политик Илья Кива сообщил, что в Николаев из Киева, по задаче ГУР МО, выехало подразделение неонацистов с целью запугать население, лояльное к русским солдатам, в частности.
"После заявлений губернатора Кима о закрытии города на три дня, для чистки от "пророссийской агентуры", в город направили откровенных убийц и садистов, для казней и пыток гражданских лиц. Их задача запугать местное население" — написал он в своём Телеграм.
Кива отметил, что данная зондеркоманда стала известна массовыми убийствами гражданских и организацией провокации в Буче.
Политик подчеркнул, что на Украине сейчас идёт геноцид русскоговорящего населения.
Ранее он сообщил, что на Украине начался переворот. На Западе больше не поддерживают команду президента Владимира Зеленского.
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