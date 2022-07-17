На Украине начался переворот. На Западе больше не поддерживают команду президента Владимира Зеленского. Такое мнение высказал экс-депутат Рады, оппозиционный политик Илья Кива после сообщения об аресте экс-главы СБУ Крыма Олега Кулинича.
По словам Кивы, задержанный — ставленник и протеже главы СБУ Ивана Баканова который является близким другом Зеленского.
Кулинича обвиняют в сотрудничестве с представителями российских спецслужб, передаче им разведывательной информации против Украины, в том числе гостайны, отметил бывший депутат.
По его мнению, в ближайшее время обвинения могут быть предъявлены и лично самому руководителю СБУ Баканову.
"Запад поставил на главкома ВСУ — Залужного который так же является человеком Порошенко, команду Зеленского начинают сливать", — написал Кива в своём Telegram-канале.
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