Японские компании Mitsui и Mitsubishi, имеющие долю в проекте "Сахалин-2", после заявления российских властей о том, что оператором станет ООО из РФ. По словам министра экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда.
По его словам, свои активы корпорации должны "крепко удерживать".
"Японские компании уже имеют долю, поэтому мы договорились, что они должны крепко удерживать её", — заявил японский министр на брифинге по итогам встречи с премьером страны Фумио Кисидой.
Он отметил, что на Россию приходится около 8,8% всего японского импорта СПГ. А через "Сахалин-2" проходит практически весь поток голубого топлива. По мнению политика, Токио не может потерять активы, даже на фоне того, что оператором проекта станет российская ООО.
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