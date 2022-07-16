Министр Хагиуда: Mitsui и Mitsubishi должны сохранить долю в "Сахалине-2"

Японские компании Mitsui и Mitsubishi, имеющие долю в проекте "Сахалин-2", после заявления российских властей о том, что оператором станет ООО из РФ. По словам министра экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда.

По его словам, свои активы корпорации должны "крепко удерживать".

"Японские компании уже имеют долю, поэтому мы договорились, что они должны крепко удерживать её", — заявил японский министр на брифинге по итогам встречи с премьером страны Фумио Кисидой.

Он отметил, что на Россию приходится около 8,8% всего японского импорта СПГ. А через "Сахалин-2" проходит практически весь поток голубого топлива. По мнению политика, Токио не может потерять активы, даже на фоне того, что оператором проекта станет российская ООО.