Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Власти Тюмени продают 117-летний объект культурного наследия за 12,5 млн
МВД ЛНР о тактике ВСУ: "Разграбят и уничтожат дома, а потом отступление"
Диетолог: "Каротиноиды защитят от загара"
Vygon: ЕС переживёт сокращение поставок газа РФ, закрутив вентиль гражданам
Минобороны: ВСУ обстреляли рынок в Славянске, чтобы обвинить Россию
Герпетолог Чурлин: в России начался пик численности гадюк — выползают в города
Старовойт: ВСУ ведут обстрел по селу Тёткино в Курской области
Киев отреагировал на слова венгров о вводе войск в Закарпатье: кого спасать-то?
Вирусолог Аграновский: всплеск заболеваемости COVID-19 ожидается к сентябрю

Министр Хагиуда: Mitsui и Mitsubishi должны сохранить долю в "Сахалине-2"

Мир

Японские компании Mitsui и Mitsubishi, имеющие долю в проекте "Сахалин-2", после заявления российских властей о том, что оператором станет ООО из РФ. По словам министра экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда.

По его словам, свои активы корпорации должны "крепко удерживать".

"Японские компании уже имеют долю, поэтому мы договорились, что они должны крепко удерживать её", — заявил японский министр на брифинге по итогам встречи с премьером страны Фумио Кисидой.

Он отметил, что на Россию приходится около 8,8% всего японского импорта СПГ. А через "Сахалин-2" проходит практически весь поток голубого топлива. По мнению политика, Токио не может потерять активы, даже на фоне того, что оператором проекта станет российская ООО.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Мир. Новости мира
Telegraph: Шольц может потерять должность, если не капитулирует перед Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц рискует потерять свою должность, если не "капитулирует" перед президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет Telegraph.

Telegraph: Шольц может потерять должность, если не капитулирует перед Путиным
Украина нанесла удар по Белгородской области
Силовые структуры
Украина нанесла удар по Белгородской области
Мир. Новости мира
Группировка "Отважные" громят ВСУ и освобождают Донбасс с помощью новой тактики
Силовые структуры
Военкор Поддубный: удар по Николаеву означает, что мы начинаем реально бить
Любовь Степушова В Польше намерены остановить создание совместного государства с Украиной Любовь Степушова Игорь Латунский Глаголев: Горбачёв — двуликий Янус, разваливший СССР по американскому сценарию Игорь Латунский Александр Артамонов Конфискация по-украински: обман и разбой — норма жизни западной цивилизации Александр Артамонов
Силовые структуры
Росгвардейцы нашли в ЛНР документы, подтверждающие массовое дезертирство в ВСУ
Силовые структуры
Удар ВС РФ по военному объекту в Никополе привёл к детонации
Jerusalem Post: РФ готовит лазерное оружие против спутников США и Израиля
Мир. Новости мира
Jerusalem Post: РФ готовит лазерное оружие против спутников США и Израиля
Последние материалы
Власти Тюмени продают 117-летний объект культурного наследия за 12,5 млн
МВД ЛНР о тактике ВСУ: "Разграбят и уничтожат дома, а потом отступление"
Диетолог: "Каротиноиды защитят от загара"
Vygon: ЕС переживёт сокращение поставок газа РФ, закрутив вентиль гражданам
Оксана Васильева: "Если произошла автоподстава, нельзя идти на мировую с мошенником"
Министр Хагиуда: Mitsui и Mitsubishi должны сохранить долю в "Сахалине-2"
Минобороны: ВСУ обстреляли рынок в Славянске, чтобы обвинить Россию
Герпетолог Чурлин: в России начался пик численности гадюк — выползают в города
Старовойт: ВСУ ведут обстрел по селу Тёткино в Курской области
Киев отреагировал на слова венгров о вводе войск в Закарпатье: кого спасать-то?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников