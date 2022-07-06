Эксперт предрёк рост цен в Японии после прекращения поставок нефти и газа из РФ

Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов прокомментировал Pravda.Ru заявление замглавы Совета безопасности Дмитрия Медведева о том, что Япония может лишиться поставок нефти и газа из России.

"Сегодня японский ВВП практически не растёт и находится в районе нуля. И любые изменения индекса цен (а от нефти зависит индекс цен в Японии) нанесут существенный удар по японской экономике. И этот удар, может быть, приведёт к росту цен в геометрической прогрессии, то есть больше, чем вырастет цена на нефть", — заявил Маслов.

По его словам, Японии нечем будет ответить на ограничения поставок российских энергоносителей, поскольку она уже поддержала санкционную политику Запада в отношении РФ.

"Япония может полностью свернуть все свои производства в России. Они невелики, но, тем не менее, они есть. Например, это производство моторов Mazda на Дальнем Востоке. Нанесёт ли это существенный удар по России? Нет, не нанесёт. Единственное, пострадают российские региональные предприятия, которые были связаны контрактными обязательствами с Японией", — отметил собеседник издания.

Маслов объяснил, почему Японии был важен нефтегазовый проект "Сахалин-2".

"Добыча нефти на шельфе была выгодна Японии. России тоже было выгодно, потому что Япония обеспечивала экологически чистую добычу, выступала как инвестор. Сейчас она оказывается в крайне недружелюбном для себя окружении, учитывая конфликты с КНР и РФ", — добавил эксперт.

Ранее Медведев написал в Telegram, что Токио не получит энергоносители из России и может забыть об участии в "Сахалине-2". Так замглавы Совбеза РФ отреагировал на заявление главы японского правительства Фумио Кисиды про установление потолка цены на российскую нефть.