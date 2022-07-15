Bloomberg: Евросоюз отправит Украине миллиард евро вместо девяти из-за кризиса

Европейский союз решил предоставить Украине финансовую поддержку в размере миллиарда евро вместо планируемых девяти миллиардов. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, Европа сократила помощь Киеву в связи с началом экономического кризиса на фоне обратного эффекта антироссийских санкций и ситуации вокруг Украины.

"Крупная помощь Украине, обещанная ЕС, похоже, отодвигается на второй план, ведь блок сталкивается с перспективой серьёзных проблем в экономике", — сказано в материале.

Bloomberg напоминает, что около двух месяцев назад председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала передать Киеву девять миллиардов евро в качестве экстренных кредитов. В статье подчёркивается: на сегодняшний день члены Евросоюза договорились только о первоначальном транше, покрывающем девятую часть суммы.

Как пояснили в агентстве, Европа может приостановить оказание помощи Украине из-за подорожания энергоресурсов.