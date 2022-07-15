Орбан: европейская экономика выстрелила себе в лёгкие и теперь задыхается

Реализуя санкционную политику, экономика Европы выстрелила себе в лёгкие и теперь задыхается. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он отметил в эфире радиостанции Kossuth, что ограничительные меры, введённые в отношении РФ на фоне украинского конфликта, не оправдали возложенных на них надежд и привели к кризисной ситуации.

"Я сначала думал, что мы просто выстрелили себе в ногу, но сейчас кажется, что европейская экономика выстрелила себе в лёгкие, поэтому она везде задыхается", — сказал Орбан.

Премьер-министр призвал жителей европейских стран, имеющих работу, ценить её, ведь в ближайшее время в ЕС ожидается существенный экономический спад.

Политик также подчеркнул: все исследования и прогнозы аналитиков свидетельствуют о том, что в связи с "комбинированным эффектом" от санкций европейская экономика постепенно "сжимается".