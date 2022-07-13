На Украине с 1 октября мобилизуют женщин, имеющих нужные Минобороны профессии

Часть украинских женщин власти планируют поставить на воинских учёт с 1 октября. В частности, речь идёт о тех, кто владеет конкретными профессиями в области медицины, интернет-технологий, радиотехники, химии. Такую информацию предоставило украинское издание "Зеркало Недели".

"На Украине с 1 октября женщины некоторых профессий должны встать на военный учет", — сказано в материале на сайте "Зеркала Недели".

Издание ссылается на распоряжение Минобороны Украины. Журналисты обнародовали список профессий, и женщины, владеющие ими, будут обязаны встать на воинский учёт. В перечне профессий есть радиотехника, химия, биология, IT, телекоммуникации, медицина.

Помимо этого, на учёт в украинских военкоматах придётся встать женщинам, профессии которых связаны с налоговым делом, обеспечением войск, полиграфией, маркетингом.