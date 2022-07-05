На Украине готовятся к официальному объявлению о мобилизации женщин

На Украине в связи с огромными потерями в боях в рамках спецоперации ощущается острая нехватка мужчин призывного возраста. По этой причине киевские власти собираются мобилизовать женщин, пишет topwar. ru.

И хотя о будущей мобилизации украинок ещё не сообщалось официально, подготовка к этому ведётся, согласно информации из киевских источников. Женщины на Украине уже начали получать повестки.

Предполагается, что официально мобилизация украинских женщин начнётся с 1 октября. Именно с этой даты вступит в силу приказ Министерства обороны Украины, подписанный 17 декабря 2021 года, который расширяет перечень профессий женщин, которые могут быть мобилизованы.

Женщины на Украине, получившие повестку, будут иметь статус солдат запаса и могут быть мобилизованы, когда это потребуется.

Пока обещают, что мобилизация будет добровольной, а служить женщины смогут по месту жительства, проводя аналогию с добровольным вступлением в отряды теробороны. Хотя, как показала практика, последние, несмотря на данные им обещания, в итоге всё-таки попали на фронт.

Список подлежащих мобилизации женских профессий достаточно широк: это юристы, программисты, журналисты, медики, бухгалтеры, музыкальные работники и т. д.