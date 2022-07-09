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"Запад нам не нужен": в Германии расшифровали послание России

Мир

В германской прессе обсуждают саммит министров иностранных дел G20 на индонезийском острове Бали. И в частности, тот факт, что глава российского МИД Сергей Лавров досрочно покинул саммит.

"Запад нам не нужен": в Германии расшифровали послание России

Издание Westdeutsche Allgemeine Zeitung полагает, что самонадеянно было бы полагать, будто Лавров покинул саммит потому, что испугался обличительной речи своей немецкой коллеги Анналены Бербок. Лавров — опытный дипломат, и критика стекает с него как с гуся вода, подчёркивает немецкое издание (перевод "ИноТВ").

В статье отмечается, что на самом деле произошедшее было "продуманным скандалом" с целью показать, что Москве Запад не нужен, а формат "Большой двадцатки" устарел. И последнее российский министр может заявлять, "широко расправив плечи", ведь даже внутри клуба поддержка антироссийского курса США и Европы очень хрупкая.

Тем более что за пределами G20 дела обстоят ещё хуже, поскольку благодаря дипломатическим усилиям у России получается преподносить действия на Украине как антиколониальное восстание, говорится в материале германского издания. Так что западным государствам стоит всерьёз задуматься над тем, как вообще сформировать устойчивые альянсы в противостоянии с Россией, подчёркивается в статье.

В субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена об изоляции России и министра иностранных дел Сергея Лаврова на саммите "Большой двадцатки".

По словам Захаровой, глава американского внешнеполитического ведомства сочиняет небылицы.

"Это вы, господин Блинкен, загнали себя в самоизоляцию, манкировав ряд мероприятий форума, где большинство о вас и не вспомнило. А теперь, чтобы оправдывать собственный провал, сочиняете небылицы", — написала она в своем telegram-канале.

По словам Захаровой, известно, что Блинкен "лично просит всех подряд изолировать Россию", однако ему лишь "смеются в спину", так как "нынешняя администрация обречена на бесславный конец".

В ходе саммита Сергей Лавров провёл встречи с главами МИД Китая, Турции, Индии, Аргентины, Индонезии и Бразилии.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Любовь Степушова
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