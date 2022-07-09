"Запад нам не нужен": в Германии расшифровали послание России

В германской прессе обсуждают саммит министров иностранных дел G20 на индонезийском острове Бали. И в частности, тот факт, что глава российского МИД Сергей Лавров досрочно покинул саммит.

Издание Westdeutsche Allgemeine Zeitung полагает, что самонадеянно было бы полагать, будто Лавров покинул саммит потому, что испугался обличительной речи своей немецкой коллеги Анналены Бербок. Лавров — опытный дипломат, и критика стекает с него как с гуся вода, подчёркивает немецкое издание (перевод "ИноТВ").

В статье отмечается, что на самом деле произошедшее было "продуманным скандалом" с целью показать, что Москве Запад не нужен, а формат "Большой двадцатки" устарел. И последнее российский министр может заявлять, "широко расправив плечи", ведь даже внутри клуба поддержка антироссийского курса США и Европы очень хрупкая.

Тем более что за пределами G20 дела обстоят ещё хуже, поскольку благодаря дипломатическим усилиям у России получается преподносить действия на Украине как антиколониальное восстание, говорится в материале германского издания. Так что западным государствам стоит всерьёз задуматься над тем, как вообще сформировать устойчивые альянсы в противостоянии с Россией, подчёркивается в статье.

В субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена об изоляции России и министра иностранных дел Сергея Лаврова на саммите "Большой двадцатки".

По словам Захаровой, глава американского внешнеполитического ведомства сочиняет небылицы.

"Это вы, господин Блинкен, загнали себя в самоизоляцию, манкировав ряд мероприятий форума, где большинство о вас и не вспомнило. А теперь, чтобы оправдывать собственный провал, сочиняете небылицы", — написала она в своем telegram-канале.

По словам Захаровой, известно, что Блинкен "лично просит всех подряд изолировать Россию", однако ему лишь "смеются в спину", так как "нынешняя администрация обречена на бесславный конец".

В ходе саммита Сергей Лавров провёл встречи с главами МИД Китая, Турции, Индии, Аргентины, Индонезии и Бразилии.