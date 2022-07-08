Некоторые страны на встрече "Большой двадцатки" отказались поддерживать выпады Запада против РФ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
На пресс-конференции по итогам заседания он отметил, что в ходе дискуссии западные политики часто не следовали мандату G20, игнорируя вопросы, связанные с мировой экономикой. При этом, по словам Лаврова, они легко переключались на критику России из-за украинского конфликта.
"Наших западных коллег практически не поддержали в таком запале участники от развивающихся стран", — сказал глава МИД РФ.
Он убеждён: Запад с помощью "оголтелой русофобии" подменяет необходимость договариваться о ключевых проблемах в экономической сфере.
Ранее Лавров напомнил, что многие политики на Западе требовали изолировать РФ, однако в итоге был изолирован британский премьер Борис Джонсон, который "держался за власть ради карьеры".
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