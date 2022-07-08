Лавров: не все страны поддержали выпады Запада против России на встрече G20

Некоторые страны на встрече "Большой двадцатки" отказались поддерживать выпады Запада против РФ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

На пресс-конференции по итогам заседания он отметил, что в ходе дискуссии западные политики часто не следовали мандату G20, игнорируя вопросы, связанные с мировой экономикой. При этом, по словам Лаврова, они легко переключались на критику России из-за украинского конфликта.

"Наших западных коллег практически не поддержали в таком запале участники от развивающихся стран", — сказал глава МИД РФ.

Он убеждён: Запад с помощью "оголтелой русофобии" подменяет необходимость договариваться о ключевых проблемах в экономической сфере.

Ранее Лавров напомнил, что многие политики на Западе требовали изолировать РФ, однако в итоге был изолирован британский премьер Борис Джонсон, который "держался за власть ради карьеры".