Спецоперация российской армии проводится на территории всей Украины, поэтому ввод иностранных войск повлечёт за собой серьёзные последствия. Если Польша направит свой военный контингент на Украину, то это будет означать вступление в открытый конфликт с Россией. Об этом заявил польский политолог Матеуш Пискорский.
"Какие были бы результаты такого конфликта, учитывая тот факт, что никто бы особенно не защищал поляков? Я имею в виду партнеров по НАТО. Они бы восприняли этот ввод только как инициативу Польши, а не НАТО", — сказал эксперт в интервью изданию "Украина.ру".
Пискорский полагает, что Варшава могла бы спровоцировать прямое военное столкновение с Москвой на территории Украины из-за своих собственной политики. Однако если США или Великобритания решат втянуть Польшу в украинский конфликт, то война с Россией будет неизбежна, заключил политолог.
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Кедми считает, что объявление Украиной войны России "развяжет руки" ВС РФ.