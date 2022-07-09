Пискорский: война Польши и РФ может начаться из-за действий Варшавы на Украине

Спецоперация российской армии проводится на территории всей Украины, поэтому ввод иностранных войск повлечёт за собой серьёзные последствия. Если Польша направит свой военный контингент на Украину, то это будет означать вступление в открытый конфликт с Россией. Об этом заявил польский политолог Матеуш Пискорский.

"Какие были бы результаты такого конфликта, учитывая тот факт, что никто бы особенно не защищал поляков? Я имею в виду партнеров по НАТО. Они бы восприняли этот ввод только как инициативу Польши, а не НАТО", — сказал эксперт в интервью изданию "Украина.ру".

Пискорский полагает, что Варшава могла бы спровоцировать прямое военное столкновение с Москвой на территории Украины из-за своих собственной политики. Однако если США или Великобритания решат втянуть Польшу в украинский конфликт, то война с Россией будет неизбежна, заключил политолог.