The Times: экс-командующий НАТО Бридлав призвал Украину взорвать Крымский мост

Экс-командующий НАТО Филип Бридлав, который и сейчас является консультантом администрации президента США Джо Байдена по военным вопросам, заявил, что ракетный удар по Крымскому мосту станет для России "крайне болезненным".

"Керченский мост — законная цель", — заявил он в интервью The Times.

Российская сторона значительно увеличила силы противовоздушной обороны на западе Крыма. Бридлав отметил, что не удивлён повышенным вниманием Москвы к мосту, поскольку это очень важный объект.

"Сейчас, когда Запад передал Украине дозвуковые крылатые ракеты "Гарпун" с дальностью действия до 320 километров, полагаю, у русских есть все основания беспокоиться, что Украина может атаковать мост", — добавил он.

Однако читатели британского издания не оценили заявления генерала и отметили, что Украине следует подумать, прежде чем угрожать России ударом по Крымскому мосту. Пользователь Сети под ником Toti Calling назвал предложения Бридлава "дурацким советом, который чреват ужасными последствиями не только для страны, но и всей Европы".