Руководитель МИД Японии Ёсимаса Хаяси отказался присутствовать на ужине министров G20. Причиной послужило участие российского коллеги Сергея Лаврова.
"Так как там мог быть Лавров, присутствие Хаяси сочли неуместным", — написали в Kyodo.
Ранее сообщалось, что глава МИД Британии Лиз Трасс отменила поездку на саммит министров "Большой двадцатки". Это случилось после заявлений о вероятной отставке премьер-министра королевства Бориса Джонсона.
"Трасс летит домой", — сказали журналисты газеты Evening Standard.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Алексей Арестович высказал своё видение ситуации на Украине.