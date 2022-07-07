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Глава МИД Японии не пришёл на мероприятие "Большой двадцатки" из-за Лаврова

Мир

Руководитель МИД Японии Ёсимаса Хаяси отказался присутствовать на ужине министров G20. Причиной послужило участие российского коллеги Сергея Лаврова.

"Так как там мог быть Лавров, присутствие Хаяси сочли неуместным", — написали в Kyodo.

Ранее сообщалось, что глава МИД Британии Лиз Трасс отменила поездку на саммит министров "Большой двадцатки". Это случилось после заявлений о вероятной отставке премьер-министра королевства Бориса Джонсона.

"Трасс летит домой", — сказали журналисты газеты Evening Standard.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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