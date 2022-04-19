Глава МИД Японии попросил не осуждать рядовых россиян из-за Украины

По словам министра иностранных дел Японии Ёсимасы Хаяси, рядовые россияне не виноваты в политических действиях, предпринимаемых властями, и значит, их не нужно подвергать осуждению только за то, что они живут в России.

"Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что ситуация была инициирована российской властью, в связи с чем не следует подвергать осуждению обычных граждан России лишь за то, что они являются россиянами", — сказал Хаяси.

Ранее японский министр экономики Коити Хагиуда уже выразил опасения по поводу пагубного влияния антироссийских санкций не только на экономическую ситуацию в Японии, но и на жизнь её граждан.

С 19 апреля в Японии начал действовать новый пакет санкций против РФ, запрещающий импорт 38 видов товаров из России.