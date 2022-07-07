Руководитель МИД Великобритании Лиз Трасс из-за сообщений о вероятной отставке премьера королевства Бориса Джонсона отказалась принимать участие в мероприятиях саммита министров G20. Как подчеркнули местные журналисты, глава внешнеполитического ведомства отправилась из Индонезии в Лондон.
"Трасс летит домой", — написали в Evening Standard.
Вместе с этим в издании отметили, что в ближайшее время министр обратится к гражданам королевства.
Ранее источники британских СМИ заявляли, что Джонсон намерен сложить полномочия. Об этом его попросил новый глава Минфина Британии Надим Захави. По информации Sky News, 50 представителей правительства страны покинули свои посты.
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