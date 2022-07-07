Британский министр Филп покинул правительство Джонсона

Министр по вопросам технологий Британии Крис Филп сообщил о решении покинуть правительство королевства на фоне секс-скандала. Политик попросил премьера страны Бориса Джонсона тоже сложить полномочия.

"Учитывая события, которые произошли за последние недели и месяцы, я считаю, что вы (глава правительства. — Прим. ред.) должны уйти с поста премьер-министра", — сказал Филп.

Также выяснилось, что руководитель Минфина Великобритании Надим Захави, который получил полномочия во вторник, пятого июля, этого года призвал Джонсона покинуть Даунинг-стрит. В противном случае страна столкнётся с негативными последствиями, отметил чиновник.

Ранее сообщалось, что из-за информации о домогательствах главы правящей Консервативной партии, которого назначил премьер-министр, из состава правительства вышли 50 политиков.